Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streithähne mit Reizgas besprüht

Kaiserslautern (ots)

In der Richard-Wagner-Straße eskalierte am Samstagmorgen ein Streit zwischen zwei Männern. Eine unbeteiligte Person wurde auf die drohende Schlägerei aufmerksam und wollte nach eigenen Angaben die Streithähne trennen. Hierzu setzte er Pfefferspray gegen die Männer ein. Diese klagten im Anschluss über Schmerzen in den Augen und Atemwegen. Hinzugerufene Rettungssanitäter kümmerten sich um die Verletzungen. Da sich einer der Beteiligten auch während der Anwesenheit der Polizeibeamten aggressiv und unkooperativ verhielt, musste er von den Polizisten für die Dauer der Maßnahmen gefesselt werden. Durch den Einsatz des Reizgases muss sich der 19-Jährige jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
