Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit unter Bekannten wird handgreiflich

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmorgen gerieten sich zwei Männer in der Mühlstraße in die Haare. Nach eigenen Angaben kam es gegen 7:20 Uhr zwischen einem 28-Jährigen und seinem 31 Jahre alten Begleiter zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Diese gipfelten schließlich darin, dass der Jüngere seinem Gegenüber ins Gesicht schlug. Der 31-Jährige wurde hierbei verletzt. Da der mutmaßliche Angreifer den Polizeibeamten schilderte, dass er derjenige war, der zuerst körperlich angegriffen wurde, wird jetzt gegen beide Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

