PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend kam es im Stadtgebiet zu zwei Sachbeschädigungen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen.

Zunächst meldete sich ein Anrufer aus der Käthe-Kollwitz-Straße. Dort sah der Passant gegen 18:20 Uhr Rauch aus einer Dixi-Toilette aufsteigen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Inneren des Toilettenhäuschens löschen. Zu dem Verursacher liegen derzeit keine Hinweise vor.

In der Reichswaldstraße traten Unbekannte gegen den Seitenspiegel eines am Straßenrand geparkten Audi. Der Spiegel ging hierbei zu Bruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss sich die Tat gegen 19:15 Uhr ereignet haben. Auch hier ist die Identität der Verantwortlichen noch unbekannt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 15:52

    POL-PDKL: Unbekannter attackiert Passantin - Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagmorgen griff ein Unbekannter in der Steinstraße eine 37-jährige Frau an. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen folgte der Mann gegen 6:30 Uhr einer Gruppe von Frauen durch die Steinstraße bis zur Münchstraße. Zunächst pöbelte er die Frauen an, dann stieß er mehrmals die 37-Jährige und schlug nach ihr. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 11:55

    POL-PDKL: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

    Kaiserslautern (ots) - Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Kaiserslautern stellten Einsatzkräfte der Polizei innerhalb einer Stunde gleich drei alkoholisierte Fahrzeugführer fest. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,34 Promille bei einem 26-jährigen, 1,31 Promille bei einem 25-jährigen sowie 0,68 Promille bei einem 19-jährigen Fahrer. Allen ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:00

    POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Samstag, gegen 00:40 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Eisenbahnstraße einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der junge Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren