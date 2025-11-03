Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend kam es im Stadtgebiet zu zwei Sachbeschädigungen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen.

Zunächst meldete sich ein Anrufer aus der Käthe-Kollwitz-Straße. Dort sah der Passant gegen 18:20 Uhr Rauch aus einer Dixi-Toilette aufsteigen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Inneren des Toilettenhäuschens löschen. Zu dem Verursacher liegen derzeit keine Hinweise vor.

In der Reichswaldstraße traten Unbekannte gegen den Seitenspiegel eines am Straßenrand geparkten Audi. Der Spiegel ging hierbei zu Bruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss sich die Tat gegen 19:15 Uhr ereignet haben. Auch hier ist die Identität der Verantwortlichen noch unbekannt. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell