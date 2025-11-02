PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Kaiserslautern stellten Einsatzkräfte der Polizei innerhalb einer Stunde gleich drei alkoholisierte Fahrzeugführer fest. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,34 Promille bei einem 26-jährigen, 1,31 Promille bei einem 25-jährigen sowie 0,68 Promille bei einem 19-jährigen Fahrer. Allen drei Personen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei den beiden älteren Fahrern wurden Blutproben entnommen und die Führerscheine einbehalten. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Polizei Kaiserslautern weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass bereits geringe Mengen Alkohol die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können und bittet Verkehrsteilnehmer, verantwortungsbewusst zu handeln.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

