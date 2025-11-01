Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 einen 30-jährigen Autofahrer in der Mainzer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Auf Nachfrage räumte der Fahrer den Konsum von Cannabis ein.

Darüber hinaus ergab die Überprüfung, dass der TÜV des Fahrzeugs bereits abgelaufen war. Zudem konnte der Mann seinen Führerschein nicht vorzeigen.

Der 30-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie weiterer Verkehrsverstöße ermittelt. Die zuständige Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell