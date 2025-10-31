PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger ist es am Donnerstagnachmittag an der Ecke Pariser Straße/Kammgarnstraße gekommen. Betroffen war ein achtjähriger Junge, dessen Fuß von dem Pkw überrollt wurde.

Die genauen Abläufe müssen noch geklärt werden. Fest steht bislang nur, dass der BMW gegen 15.15 Uhr aus der Kammgarnstraße kam und nach rechts in die Pariser Straße einbog. Zur gleichen Zeit überquerte das Kind die Straße an der Fußgängerfurt.

Den bisherigen Zeugenschilderungen zufolge soll der Junge über die Straße gerannt und gegen die rechte Seite des abbiegenden Fahrzeugs geprallt sein. Dabei wurde sein Fuß vom hinteren Reifen erfasst. Der Achtjährige wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Kaiserslautern
