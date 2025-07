Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brände in Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

In den frühen Stunden des 05.07.2025, gegen 03:15 Uhr geriet ein Pkw in Mühlhausen in Brand. Das Auto war auf dem Parkplatz Am Neuen Ufer geparkt worden. In der Nacht stellten Anwohner aufsteigende Flammen fest und informierten die Feuerwehr. Diese übernahm den Löschangriff auf das mittlerweile im Vollbrand stehende Fahrzeug. Das Auto war nicht mehr zu retten. Auch umstehende Pkw wurden durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt und es ist ein geschätzter Schaden von 28.000 Euro zu beklagen. Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen zum Brand. Hinweise zum Geschehen nehmen die Kriminalpolizeistation Mühlhausen und die PI Unstrut - Hainich unter Angabe des Aktenzeichens ST/0173397/2025 entgegen.

