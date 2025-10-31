PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallschaden und Alkoholfahne fallen auf

Kaiserslautern (ots)

Bei der Einlasskontrolle zu einer Liegenschaft des US-Militärs ist am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin aufgefallen. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten zunächst einen frischen Unfallschaden an der Front des Audi A6, und als sie die Fahrerin kontrollierten, stellten sie bei der Frau eine deutliche Alkoholfahne fest.

Die Polizei wurde hinzugezogen und bat die 43-Jährige zum Atemalkoholtest - dieser bescheinigte ihr einen Pegel von 2,34 Promille. Die Frau musste deshalb mit zur Dienststelle kommen, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt.

Hinsichtlich des Unfallschadens ist derzeit noch unklar, wo und wie er entstanden ist. Den Spuren zufolge dürfte die 43-Jährige mit ihrem Pkw gegen einen Pfosten oder etwas ähnliches gestoßen sein und auch eine Mauer touchiert haben. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

