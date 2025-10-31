PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei bittet wichtige Zeugin, sich zu melden

Kaiserslautern (ots)

Nach einer Fahrerflucht zwischen Erfenbach und Erzhütten sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Am Donnerstagnachmittag war ein Pkw-Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte ein Verkehrsschild beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Mann weg. Nach aktuellen Erkenntnissen fragte eine Zeugin den Verantwortlichen, ob sie helfen könne. Die Identität der Frau ist nicht bekannt, weshalb sie gebeten wird, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sie könnte eine wichtige Zeugin sein. Von dem Autofahrer ist bekannt, dass er etwa 40 Jahre alt sein dürfte. Er ist schlank und hat braune Haare mit sogenannten Geheimratsecken. Der Mann habe "Handwerker-Kleidung" getragen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

