POL-PDKL: Nach Einkauf war das Fahrrad weg

Kaiserslautern (ots)

Während sie ihre Einkäufe erledigte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag in der Augustastraße Opfer von Dieben geworden: Die Unbekannten stahlen ihr Fahrrad.

Wie die 76-Jährige am frühen Nachmittag der Polizei meldete, hatte sie ihr Rad gegen 13.05 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes abgestellt und mit einem Kabelschloss an einem Fallrohr gesichert. Danach hielt sie sich etwa 20 Minuten lang in dem Geschäft auf. Als die Frau wieder herauskam, war das Zweirad nicht mehr da. Die Diebe hatten das Schloss einfach durchtrennt.

Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott mit schwarz-weißem Rahmen und Shimano-Gangschaltung. Auffälliges Merkmal: Der Sattel ist mit Klebeband "repariert".

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können oder wissen, wer das Fahrrad inzwischen benutzt, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufzunehmen. |cri

