Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto absichtlich zerkratzt?

Kaiserslautern (ots)

Offenbar mutwillig haben unbekannte Täter ein Auto in der Meuthstraße beschädigt. Am Donnerstagmittag entdeckte die Halterin an ihrem Renault Symbioz Kratzspuren an der Fahrer- und Beifahrertür. Den Spuren nach zu urteilen, wurden die Spuren absichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Täter, die zwischen 7.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz neben dem weißen SUV aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell