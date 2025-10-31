Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Die Ablenkung am Steuer sowie die Anschnallpflicht standen im Mittelpunkt von Verkehrskontrollen, die am Donnerstag im Stadtgebiet durchgeführt wurden. In der Mittagszeit nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 in der Mainzer Straße und in der Donnersbergstraße die vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier und setzten auch ein Geschwindigkeitsmessgerät ein.

Insgesamt wurden im Kontrollzeitraum neun Verkehrsteilnehmer erwischt, die während der Fahrt ihr Handy benutzten. Ihnen blühen nun entsprechende Anzeigen, Bußgelder und Punkte. Ein Fahrer war nicht angeschnallt und musste ein Verwarnungsgeld bezahlen.

Hinsichtlich der gemessenen Geschwindigkeiten stellten die Beamten sieben Verstöße gegen das zulässige "Tempo 50" fest. Am deutlichsten über dem Limit lag ein Motorradfahrer, der die Kontrollstelle mit 79 km/h passierte. Hierfür muss der Mann mit einem Bußgeld in Höhe von rund 210 Euro sowie einem Punkt in der "Verkehrssünderdatei" rechnen.

Zusätzlich kassierte der Biker eine Strafanzeige, weil er an seiner Maschine ein Kennzeichen benutzte, das nicht zu dem Motorrad gehörte. Darauf angesprochen, gab der 29-Jährige an, dass er das "richtige" Kennzeichen vor etwa einem Monat verloren habe. Da er noch ein zweites Motorrad besitze, habe er einfach vorübergehend das andere Kennzeichen angeschraubt. Dem Mann wurde erklärt, dass dies nicht zulässig ist und den Straftatbestand der Urkundenfälschung erfüllt.

Parallel führte ein zweites Kontrollteam Geschwindigkeitsmessungen in der Mannheimer Straße durch. Bei nur mäßigem Verkehrsaufkommen erwischten die Einsatzkräfte innerhalb von 40 Minuten neun Fahrer, die sich nicht ans Tempolimit von 50 km/h hielten. Hier war der schnellste, beziehungsweise unvernünftigste Fahrer mit 82 km/h unterwegs. Für ihn fallen die Konsequenzen ebenfalls deutlich aus: Anzeige, Bußgeld in Höhe von rund 290 Euro, zwei Punkte sowie ein vierwöchiges Fahrverbot. |cri

