POL-PDKL: Diebstahl aus Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Arbeitsgeräte und Kabel von einer Baustelle in der Hauptstraße. Sie ließen unter anderem zwei Starkstromkabel mit einer Länge von insgesamt 40 Metern, eine Baustellenradio, eine Stichsäge, Bohrmaschinen, Messtechnik sowie Akkus und Ladegeräte mitgehen. Der entstandene Schaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

