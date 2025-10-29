Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tür eingetreten: Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag gegen 20:15 Uhr traten unbekannte Täter die Tür einer Kneipe im Stadtgebiet ein. Der Eingangsbereich wurde dadurch beschädigt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte es sich bei den Tätern um eine Gruppe von mehreren Jugendlichen handeln. Ein Zeuge beschrieb einen der Verdächtigen als blond und einen als dunkelhäutig mit einer Zahnlücke.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die zu dieser Uhrzeit in der Umgebung der Burgstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell