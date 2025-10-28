PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit um Parkplatz: Lkw-Fahrer setzt Pfefferspray ein

Kaiserslautern (ots)

Ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern endete am Montagmorgen mit einem Krankenhausaufenthalt und polizeilichen Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 39-jähriger und ein 52-jähriger Kraftfahrer aufgrund von Unstimmigkeiten über die Parksituation aneinander. Aus dem Wortgefecht entwickelten sich wechselseitige Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 39-Jährige Pfefferspray gegen seinen Berufskollegen einsetzte.

Im Anschluss entfernte sich der Mann vom Ort des Geschehens, konnte jedoch wenig später durch alarmierte Polizeikräfte gestellt werden.

Gegen beide Beteiligte leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. Der 52-Jährige musste sich nach einer Erstversorgung in einem Krankenhaus ärztlich behandeln lassen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren