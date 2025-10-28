Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Streit in Bäckerei endet in körperlicher Auseinandersetzung
Kaiserslautern (ots)
Am Montagabend kam es in einer Bäckerei im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen zwei Männern.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte die Situation, als ein 30-jähriger Mann gegenüber einem 27-Jährigen handgreiflich wurde. Erst durch das Eingreifen eines Mitarbeiters der Bäckerei konnten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden.
Die Ehefrau des Geschädigten verständigte anschließend die Polizei. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. | kle
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell