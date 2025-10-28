PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit in Bäckerei endet in körperlicher Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend kam es in einer Bäckerei im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte die Situation, als ein 30-jähriger Mann gegenüber einem 27-Jährigen handgreiflich wurde. Erst durch das Eingreifen eines Mitarbeiters der Bäckerei konnten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden.

Die Ehefrau des Geschädigten verständigte anschließend die Polizei. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 13:15

    POL-PDKL: Oktoberkerwe verlief friedlich

    Kaiserslautern (ots) - Aus Sicht der Polizei verlief die Oktoberkerwe in Kaiserslautern friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Das Volksfest endete am Montagabend traditionell mit einem Feuerwerk. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion in der Gaustraße, die örtlich für das Kerwegelände zuständig ist, waren gemeinsam mit Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes und der US-Militärpolizei regelmäßig auf dem ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:08

    POL-PDKL: Auseinandersetzung mit Messer - Polizei ermittelt

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Dienstag kam es in einer Wohnung im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 29-jähriger Mann und ein 33-Jähriger in Streit, dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Ein 26-Jähriger habe sich ebenfalls bedrohlich vor dem 33-Jährigen aufgebaut. Der Bedrängte informierte die Polizei. ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 12:21

    POL-PDKL: Alkoholbedingt: Radfahrer stürzt

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Fahrradfahrer mit einem Atemalkoholpegel von 2,74 Promille aus dem Verkehr gezogen. Aufgefallen war der Radler einer Polizeistreife in der Pariser Straße, dort war er von seinem Drahtesel gestürzt. Der 50-Jährige kam ohne Verletzungen davon, und auch sein Fahrrad blieb unversehrt. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen, stattdessen musste er bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren