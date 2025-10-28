Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit in Bäckerei endet in körperlicher Auseinandersetzung

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend kam es in einer Bäckerei im Stadtgebiet zu einem Streit zwischen zwei Männern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand eskalierte die Situation, als ein 30-jähriger Mann gegenüber einem 27-Jährigen handgreiflich wurde. Erst durch das Eingreifen eines Mitarbeiters der Bäckerei konnten die beiden Kontrahenten voneinander getrennt werden.

Die Ehefrau des Geschädigten verständigte anschließend die Polizei. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung ein. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell