Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auseinandersetzung mit Messer - Polizei ermittelt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in einer Wohnung im Stadtgebiet zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 29-jähriger Mann und ein 33-Jähriger in Streit, dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Ein 26-Jähriger habe sich ebenfalls bedrohlich vor dem 33-Jährigen aufgebaut. Der Bedrängte informierte die Polizei.

Einsatzkräfte trafen die Beteiligten in der Wohnung an. Die drei Männer standen deutlich unter Alkoholeinfluss und machten widersprüchliche Angaben zum Geschehen. Glücklicherweise blieben sie bei der Auseinandersetzung unverletzt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein. Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der Ermittlungen. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell