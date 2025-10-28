Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend haben Polizeibeamte im Stadtgebiet einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand.

Während einer Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Drogenvortest reagierte unter anderem positiv auf Kokain und Opiate.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Den E-Scooter musste er stehen lassen. | kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell