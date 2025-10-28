PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Montagabend haben Polizeibeamte im Stadtgebiet einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand.

Während einer Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Drogenvortest reagierte unter anderem positiv auf Kokain und Opiate.

Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein. Den E-Scooter musste er stehen lassen. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 11:20

    POL-PDKL: Hundebiss - Polizei sucht Hundehalter

    Kaiserslautern (ots) - Ein 30-jähriger Mann ist am Montagnachmittag im Stadtgebiet von einem Hund gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:20 Uhr im Bereich des Hilgardrings. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann zu Fuß unterwegs, als ihm ein Unbekannter mit zwei Hunden entgegenkam. Einer der Vierbeiner biss den Fußgänger unvermittelt in den Unterarm und verletzte ihn dadurch. Anschließend ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 16:02

    POL-PDKL: Taschendiebe nutzen erbeutete Bankkarte

    Kaiserslautern (ots) - Durch einen Taschendiebstahl ist einer Frau aus dem Stadtgebiet ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Wie die 67-Jährige bei der Polizei anzeigte, war ihr am vergangenen Donnerstag (23. Oktober) in der Innenstadt der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen worden. Die Täter griffen unbemerkt zwischen 11 und 12.15 Uhr zur, während sich in die Frau in der Einkaufspassage in der Fackelstraße ...

    mehr
