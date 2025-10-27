PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Mietwagen "geschrottet"

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Mietwagen "geschrottet"
Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer in der Nacht zu Montag in der Lauterstraße einen Unfall gebaut. Der 26-Jährige war mit seinem BMW auf dem Weg in Richtung Otterbach, als er gegen 0.15 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Wagen krachte zunächst gegen eine Straßenlaterne und anschließend gegen einen Baum, bevor er sich drehte und entgegengesetzt zu seiner ursprünglichen Fahrtrichtung halb auf dem Bürgersteig und halb auf der Straße zum Stehen kam.

Der Fahrer kam mit einer leichten Verletzung an der Hand davon. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort lehnte er jedoch ab. Auch zu einem Atemalkoholtest war der Mann nicht bereit. Er musste deshalb mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

An dem Mietwagen dürfte Totalschaden entstanden sein. Auch die Straßenlaterne und der Baum wurden beschädigt. Sie wurden von der Feuerwehr beseitigt, um weitere Gefahren zu vermeiden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

