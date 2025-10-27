Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sekt und Wein gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Sekt und Wein haben ungebetene Besucher am Wochenende aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße gestohlen. Am Sonntag verständigte eine Bewohnerin die Polizei und teilte mit, dass sich offenbar über Nacht unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen verschafft und an mehreren Abteilen hantiert hatten. Ein Verschlag wurde aufgebrochen, ein weiterer beschädigt.

Aus dem geöffneten Abteil ließen die Eindringlinge etliche Flaschen Wein und Secco mitgehen. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Sonntagmittag, 12.30 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

