Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Führerschein-Entzug neuen besorgt

Kaiserslautern (ots)

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 43-Jährige fiel am Sonntagnachmittag in der Altenwoogstraße auf, weil er sein Auto in zweiter Reihe verkehrsbehindernd abgestellt hatte.

Während die Beamten die Ordnungswidrigkeit aufnahmen, gab sich der Mann als Fahrer des Renault Trafic zu erkennen. Bei der Kontrolle händigte er einen ausländischen Führerschein aus. Die Überprüfung ergab jedoch, dass dem 43-Jährigen im März 2024 die Fahrerlaubnis nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss entzogen wurde. Das nun vorgelegte Dokument zeigte, dass sich der Mann nur wenige Tage später im Ausland einen neuen Führerschein ausstellen ließ.

Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel an einen Bevollmächtigten ausgehändigt. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu. Die zuständigen Behörden werden über das Kontrollergebnis informiert. |cri

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

