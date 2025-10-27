Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt berauschte Fahrer

Kaiserslautern/Otterbach (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war einer Streife gegen 6.15 Uhr in der Salzstraße aufgefallen. Als die Beamten ihn stoppten und einer Kontrolle unterzogen, zeigte der 36-Jährige drogentypische Auffälligkeiten. Nachdem ein Urintest vor Ort den Verdacht bestätigte und der Mann auch einräumte, Cannabis konsumiert zu haben, wurde er zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 36-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Ebenfalls zu Ende war die Fahrt für einen anderen E-Scooter-Fahrer, der gegen 6.45 Uhr in der Kanalstraße in eine Polizeikontrolle geriet. Zunächst stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem jungen Mann eine "Alkoholfahne" fest. Darauf angesprochen, gab der 27-Jährige aus dem Kreisgebiet an, gerade "ein Feierabendbier" getrunken zu haben und nun auf dem Weg zum Bahnhof zu sein. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend einen Wert von 0,76 Promille an. Außerdem zeigte der Fahrer auch Verhaltensweisen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Dazu räumte der Mann ein, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Und damit nicht genug: Bei der Überprüfung der Personalien kam heraus, dass gegen den 27-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen eines noch nicht bezahlten Bußgeldes in vierstelliger Höhe vorliegt. Der Rollerfahrer musste zunächst für die Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Anschließend begleitete die Streife den Mann nach Hause ins Kreisgebiet, da seine Großmutter sich bereit erklärt hatte, ihm den offenen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen. Die Fahndung konnte im Anschluss gelöscht werden. Die weiteren Ermittlungen zur sogenannten Trunkenheitsfahrt dauern an.

Auch in Otterbach mussten Polizeibeamte am Sonntag einen Autofahrer stoppen, der "berauscht" am Steuer saß. Verkehrsteilnehmer hatten gemeldet, dass ein Pkw in Schlangenlinien unterwegs sei. Dank der aktuellen Hinweise fand die Streife den fraglichen Wagen wenig später auf einem Tankstellengelände - und den Fahrer schlafend auf seinem Sitz. Bei der Kontrolle ging von dem 65-Jährigen starker Alkoholgeruch aus, außerdem hatte er eine verwaschene Aussprache und torkelte beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug. Laut Atemalkoholtest hatte der Mann einen Pegel von 1,45 Promille. Er wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 65-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

