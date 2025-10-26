PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisierte Fahrerin bei Verkehrskontrolle festgestellt und Fahrtantritte unter Alkoholeinfluss verhindert

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte eine 22-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Fahrzeug auf der Mainzer Straße stadtauswärts unterwegs war. Gegen 02:12 Uhr wurde sie an der Einmündung zur Mennonitenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte leichten Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Gegen die 22-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde unter anderem ein 27-jähriger Mann auf dem Parkdeck der Diskothek Nachtschicht in seinem Pkw sitzend von einer Streifenbesatzung kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 Promille. Dem 27-Jährigen und vier weiteren Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die Polizei Kaiserslautern weist wiederholt darauf hin: Wer unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Mitteln ein Kraftfahrzeug führt, riskiert den Führerschein und gefährdet das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei Kaiserslautern wird weiterhin konsequent Drogen- und Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, um für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu sorgen.|PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

