Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 24-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Freitagabend eingehandelt. Der 24-Jährige fiel am späten Abend wegen seines Verhaltens in einer Tankstelle in der Altenwoogstraße negativ auf. Eine Mitarbeiterin erteilte ihm deshalb ein Hausverbot und forderte ihn auf, das Gelände zu verlassen.

Weil der Mann der Aufforderung nicht nachkam, wurde ein Sicherheitsmitarbeiter hinzugezogen, der den Randalierer nach draußen begleitete. Unterwegs griff der 24-Jährige den Mitarbeiter körperlich an und schlug ihm ins Gesicht. Ein Zeuge kam zu Hilfe, und gemeinsam hielten sie den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der junge Mann aggressiv und renitent. Er leistete Widerstand, bedrohte und beleidigte die Beamten. Darüber hinaus trat er einem Polizisten gegen den Brustkorb. Weil er auch um sich spuckte, musste dem 24-Jährigen eine Spuckschutzhaube angelegt werden.

Das Verhalten und die Aggressivität des Mannes setzten sich fort, bis er schließlich in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden konnte. Ein Beamter wurde während des Einsatzes leicht verletzt, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Gegen den 24-Jährigen wird wegen Körperverletzung, Widerstands, Beleidigung und Bedrohung strafrechtlich ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

