POL-PDKL: Freilaufende Kühe im Garten

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen freilaufender Kühe ist die Polizei in der Nacht zu Freitag nach Reichenbach-Steegen ausgerückt. Eine Anwohnerin hatte gegen 0.15 Uhr gemeldet, dass auf ihrer Terrasse zwischen den Gartenmöbeln mehrere Rindviehcher stehen. Ähnliches sei bereits zwei Tage zuvor einer Nachbarin passiert.

Weil sich die Tiere in Richtung Straße bewegten, wollte die 33-Jährige vorsorglich die Polizei informieren. Die ausgerückte Streife konnte die Kühe weder vor Ort, noch im angrenzenden Wald ausfindig machen. Von welcher Weide oder aus welchem Stall sie ausgebüxt waren, ist bislang unklar.

Tierhalter aus der Umgebung werden gebeten, ihren Bestand zu prüfen sowie gegebenenfalls auch Weidezäune und Ställe hinsichtlich "Schlupflöcher" zu kontrollieren. Um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern und auch der Tiere selbst zu vermeiden, ist eine schnellstmögliche Sicherung der "Ausreißer" erforderlich. |cri

