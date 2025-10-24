PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 50-Jähriger landet in Polizeizelle

Kaiserslautern (ots)

Weil sie laut herumschrien, Passanten anpöbelten und auch umherspuckten, sind zwei Männer am Mittwochvormittag in der Marktstraße unangenehm aufgefallen. Zeugen verständigten kurz vor 12 Uhr die Polizei.

Die ausgerückten Kräfte konnten die beiden Randalierer vor Ort ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen. Es handelte sich um zwei 50 und 55 Jahre alte Männer aus dem Stadtgebiet. Sie machten einen deutlich alkoholisierten Eindruck, verhielten sich verbal aggressiv und auch sehr sprunghaft. Beiden wurde nach Abschluss der Überprüfungen ein Platzverweis für die Innenstadt bis zum nächsten Morgen ausgesprochen.

Während der 55-Jährige der Anweisung unmittelbar nachkam, setzte der 50-Jährige sein Verhalten fort und pöbelte weiterhin wahllos Passanten an. Erst nach einer weiteren "Ansage" durch die Polizeibeamten trollte sich der Mann.

Allerdings ging 20 Minuten später erneut der Hinweis auf einen Randalierer ein paar Straßen weiter ein. Wieder handelte es sich um den 50-Jährigen. Diesmal wurde er in Gewahrsam genommen und zur nächsten Dienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Justiz wurde der Mann bis zum späten Nachmittag in einer Zelle untergebracht, bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

