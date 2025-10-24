Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit unter Feiergesellschaft

Kaiserslautern (ots)

Während einer privaten Feier ist es am Donnerstagabend in der Innenstadt zu Streitigkeiten gekommen, die einen Polizeieinsatz ausgelöst haben. Gegen 23.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, weil sie in der Fruchthallstraße auf eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten vor einem Lokal aufmerksam geworden waren.

Die ausgerückten Streifen stellten vor Ort etwa 25 Personen fest. Diese gaben an, dass es sich lediglich um einen verbalen Streit zwischen Gästen der Feiergesellschaft gehandelt habe. Körperverletzungen oder andere strafrechtlich relevante Sachverhalte ergaben sich nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht. |cri

