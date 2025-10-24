Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben sich in den vergangenen Tagen am Hauptbahnhof bedient. Sie stahlen ein Fahrrad der Marke Schauff, Modell Ischia, im Wert von 1.500 Euro. Eine nähere Beschreibung des Zweirads liegt aktuell nicht vor.

Nach Angaben des Besitzers hatte er sein Rad vormittags gegen 11.30 Uhr am Guimaraes-Platz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 15.30 Uhr zurückkehrte, war das Fahrrad mitsamt Schloss verschwunden.

Hinweise auf mögliche Täter oder den aktuellen Nutzer des Zweirads bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell