Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Dieb will Beute im Klo "entsorgen"

Kaiserslautern (ots)

Ein erwischter Ladendieb hat am Donnerstagnachmittag versucht, seine Beute verschwinden zu lassen, bevor die Polizei eintraf. Der 35-jährige Mann war in einem Discount-Markt in der Königstraße gegen 17.20 Uhr beim Stehlen ertappt worden. Hier wollte er mehrere Tafeln Schokolade, Socken sowie ein Deodorant mitgehen lassen, ohne die Sachen zu bezahlen.

Als das Personal den Langfinger ansprach und die Polizei verständigte, schloss sich der stark alkoholisierte Mann in einer Toilette ein. Dort versuchte er, die Schokolade im WC herunterzuspülen, was ihm aber nicht gelang. Weiteres Diebesgut "versteckte" er im Mülleimer, wo es von den Polizisten entdeckt wurde.

Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien des 35-Jährigen auf und erteilten ihm anschließend einen Platzverweis. Diesem kam er nach. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls ist eingeleitet. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

