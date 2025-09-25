Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Gebäudebrand im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Bergheim-Zieverich

Bergheim (ots)

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr der Kreisstadt Bergheim zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Otto-Hahn-Straße in Bergheim-Zieverich alarmiert.

In einer Wohnung im 4. Obergeschoss brannte die Küche in voller Ausdehnung. Die Bewohner wurden glücklicherweise durch die montierten Rauchmelder geweckt und konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen.

Die eintreffenden Kräfte wurden durch die Bewohner empfangen und konnten den Feuerschein aus der Brandwohnung schon auf der Anfahrt erkennen. Die Einsatzkräfte leiteten unverzüglich Löschmaßnahmen durch zwei Trupps unter Atemschutz ein, welche in der Wohnung schnell zum Erfolg führte. Ein weiterer Trupp der Feuerwehr kontrollierte gleichzeitig das Treppenhaus, räumte dieses und brachte dort anwesende Bewohner ebenfalls ins Freie. Dort wurden alle Personen durch den Rettungsdienst gesichtet. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude komplett belüftet und freigemessen.

Vor Ort waren die Einheiten aus Bergheim, Thorr, Quadrath-Ichendorf, die hauptamtliche Wache, zwei Rettungswagen und ein Notarzt unter Einsatzleitung von Brandamtsrat Thomas Junggeburth.

Zur Einsatzursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine weiteren Angaben machen. Der Einsatz wurde gegen 02:00 Uhr beendet.

Es zeigt sich immer wieder - Rauchmelder retten Leben - zum Glück!

