Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Baum stürzt auf Fahrzeugdach

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich durch das stürmische Wetter ist es am Donnerstagnachmittag auf der B270 im Bereich Gelterswoog zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde der Fahrer verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 30-Jährige mit seinem Nissan Qashqai von Kaiserslautern kommend in Richtung Gelterswoog unterwegs, als gegen 15.15 Uhr auf der linken Straßenseite ein Baum umstürzte und auf dem Fahrzeugdach einschlug. Dadurch zersprang auch das Glas der Frontscheibe, so dass der Fahrer durch Splitter verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich für weitere Untersuchungen ins nächste Krankenhaus.

An dem Pkw dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Feuerwehr räumte nach Abschluss der Unfallaufnahme die Fahrbahn, so dass der Verkehr wieder rollen konnte. |cri

