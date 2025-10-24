PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Ein piepsender Rauchmelder ist der Rettungsleitstelle am späten Donnerstagabend aus der Forellenstraße gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstellte, war lediglich Essen auf dem Küchenherd angebrannt.

Die Feuerwehr fand den Bewohner der betroffenen Wohnung schlafend vor. Der 26-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
