POL-PDKL: Unfallflucht in der Forellenstraße

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Forellenstraße. Ein Anwohner erstattete am Donnerstag Anzeige, nachdem er an seinem Audi A6 einen Unfallschaden entdeckte. Der Pkw wies mehrere Kratzer im Lack des vorderen Kotflügels sowie der Felge auf der Fahrerseite auf. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Da der Wagen etliche Tage unbenutzt in Höhe des Hauses Nummer 35 in Fahrtrichtung Kammgarn abgestellt war, ist die genaue Unfallzeit unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

