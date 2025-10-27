PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendschutzkontrollen auf der Kerwe

Kaiserslautern (ots)

Rund um die Kaiserslauterer Oktoberkerwe hat die Polizei auch in den vergangenen Tagen gezielt weitere Jugendschutz-Kontrollen durchgeführt. Ein Schwerpunkt war dabei am Freitagabend.

Allein an diesem Abend wurden zwischen 18 und 22 Uhr insgesamt 53 junge Menschen einer Personenkontrolle unterzogen. Bei 50 handelte es sich um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Anlassbezogen wurden 32 Personen und ihre mitgeführten Taschen durchsucht. Insgesamt kam es zu 29 Sicherstellungen, darunter 27 sogenannte Vapes (E-Zigaretten), die in Deutschland nicht zugelassen sind, sowie "normale" Zigaretten und in einem Fall Betäubungsmittel.

Es mussten 15 Strafanzeigen erfasst werden. 14 davon betrafen Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz, bei einer weiteren ging es um einen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz. Darüber hinaus gab es zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen - wegen der Weitergabe von Vapes an Minderjährige. Außerdem wurde einem Besucher, der mit dem E-Scooter über den Messeplatz fuhr, die Weiterfahrt untersagt - er musste seinen Roller schieben.

Die Oktober-Kerwe geht am heutigen Montag mit dem traditionellen Abschluss-Feuerwerk zu Ende. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß bei hoffentlich trockenem Wetter. Über die Gesamtbilanz zur Kerwe aus polizeilicher Sicht berichten wir am Dienstag. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:18

    POL-PDKL: 24-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

    Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrere Strafanzeigen hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Freitagabend eingehandelt. Der 24-Jährige fiel am späten Abend wegen seines Verhaltens in einer Tankstelle in der Altenwoogstraße negativ auf. Eine Mitarbeiterin erteilte ihm deshalb ein Hausverbot und forderte ihn auf, das Gelände zu verlassen. Weil der Mann der Aufforderung nicht nachkam, wurde ein ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 15:44

    POL-PDKL: Unfallflucht in der Forellenstraße

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Forellenstraße. Ein Anwohner erstattete am Donnerstag Anzeige, nachdem er an seinem Audi A6 einen Unfallschaden entdeckte. Der Pkw wies mehrere Kratzer im Lack des vorderen Kotflügels sowie der Felge auf der Fahrerseite auf. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Da der Wagen etliche Tage unbenutzt in Höhe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren