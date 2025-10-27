Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendschutzkontrollen auf der Kerwe

Kaiserslautern (ots)

Rund um die Kaiserslauterer Oktoberkerwe hat die Polizei auch in den vergangenen Tagen gezielt weitere Jugendschutz-Kontrollen durchgeführt. Ein Schwerpunkt war dabei am Freitagabend.

Allein an diesem Abend wurden zwischen 18 und 22 Uhr insgesamt 53 junge Menschen einer Personenkontrolle unterzogen. Bei 50 handelte es sich um Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Anlassbezogen wurden 32 Personen und ihre mitgeführten Taschen durchsucht. Insgesamt kam es zu 29 Sicherstellungen, darunter 27 sogenannte Vapes (E-Zigaretten), die in Deutschland nicht zugelassen sind, sowie "normale" Zigaretten und in einem Fall Betäubungsmittel.

Es mussten 15 Strafanzeigen erfasst werden. 14 davon betrafen Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz, bei einer weiteren ging es um einen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz. Darüber hinaus gab es zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen - wegen der Weitergabe von Vapes an Minderjährige. Außerdem wurde einem Besucher, der mit dem E-Scooter über den Messeplatz fuhr, die Weiterfahrt untersagt - er musste seinen Roller schieben.

Die Oktober-Kerwe geht am heutigen Montag mit dem traditionellen Abschluss-Feuerwerk zu Ende. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß bei hoffentlich trockenem Wetter. Über die Gesamtbilanz zur Kerwe aus polizeilicher Sicht berichten wir am Dienstag. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell