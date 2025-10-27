PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebe nutzen erbeutete Bankkarte

Kaiserslautern (ots)

Durch einen Taschendiebstahl ist einer Frau aus dem Stadtgebiet ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Wie die 67-Jährige bei der Polizei anzeigte, war ihr am vergangenen Donnerstag (23. Oktober) in der Innenstadt der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen worden.

Die Täter griffen unbemerkt zwischen 11 und 12.15 Uhr zur, während sich in die Frau in der Einkaufspassage in der Fackelstraße aufhielt. Wie es den Dieben gelungen war, den Rucksack zu öffnen und das Portemonnaie herauszuholen, ohne dass die Besitzerin es mitbekam, konnte nicht geklärt werden.

Nachträglich teilte die 67-Jährige mit, dass die Täter die im Geldbeutel enthaltene Bankkarte nutzten und mehrmals Geld von ihrem Konto abhoben. Der Schaden liegt bei insgesamt mehr als 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt deshalb sowohl wegen des Diebstahls als auch wegen des Betrugs. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

