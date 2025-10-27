PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer gerät an den "Falschen"...

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen an den Falschen geraten ist ein Randalierer am Sonntagabend in der Osterstraße. Ein Zeuge beobachtete gegen 21.15 Uhr, wie der Mann gegen die Glastür einer Spielhalle trat. Als er den Täter darauf ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt ins Gesicht. Womit der 30-Jährige nicht gerechnet hatte: Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Polizeibeamten, der sich kurzerhand in den Dienst versetzte, den Angreifer auf dem Boden fixierte und eine Streife verständigte.

Bevor die Einsatzkräfte den Randalierer mitnahmen, konnten sie in der Spielhalle in Erfahrung bringen, dass es bereits zuvor zwischen dem 30-Jährigen und mehreren Kunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Von den weiteren Beteiligten war allerdings niemand mehr vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

