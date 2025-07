POL-MA: Altenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auto überschlägt sich, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend kurz vor 19:00 Uhr zur einem Verkehrsunfall auf der A61 von Hockenheim kommend in Richtung Speyer in Höhe Rastplatz Binshof. Entgegen der Erstmeldung, das hier zwei Fahrzeuge verunfallten, konnte vor Ort lediglich ein 24-jähriger Fahrer eines BMWs ...

mehr