Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hundebiss - Polizei sucht Hundehalter

Kaiserslautern (ots)

Ein 30-jähriger Mann ist am Montagnachmittag im Stadtgebiet von einem Hund gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:20 Uhr im Bereich des Hilgardrings.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann zu Fuß unterwegs, als ihm ein Unbekannter mit zwei Hunden entgegenkam. Einer der Vierbeiner biss den Fußgänger unvermittelt in den Unterarm und verletzte ihn dadurch. Anschließend flüchtete der Hundehalter mit den beiden Tieren. Nach Angaben des Geschädigten könnte es sich um Kampfhunde gehandelt haben.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Hundehalter oder den Tieren geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 14199 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. | kle

