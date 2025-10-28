PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hundebiss - Polizei sucht Hundehalter

Kaiserslautern (ots)

Ein 30-jähriger Mann ist am Montagnachmittag im Stadtgebiet von einem Hund gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:20 Uhr im Bereich des Hilgardrings.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann zu Fuß unterwegs, als ihm ein Unbekannter mit zwei Hunden entgegenkam. Einer der Vierbeiner biss den Fußgänger unvermittelt in den Unterarm und verletzte ihn dadurch. Anschließend flüchtete der Hundehalter mit den beiden Tieren. Nach Angaben des Geschädigten könnte es sich um Kampfhunde gehandelt haben.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Hundehalter oder den Tieren geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 - 14199 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 16:02

    POL-PDKL: Taschendiebe nutzen erbeutete Bankkarte

    Kaiserslautern (ots) - Durch einen Taschendiebstahl ist einer Frau aus dem Stadtgebiet ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Wie die 67-Jährige bei der Polizei anzeigte, war ihr am vergangenen Donnerstag (23. Oktober) in der Innenstadt der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen worden. Die Täter griffen unbemerkt zwischen 11 und 12.15 Uhr zur, während sich in die Frau in der Einkaufspassage in der Fackelstraße ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 15:29

    POL-PDKL: Randalierer gerät an den "Falschen"...

    Kaiserslautern (ots) - Sozusagen an den Falschen geraten ist ein Randalierer am Sonntagabend in der Osterstraße. Ein Zeuge beobachtete gegen 21.15 Uhr, wie der Mann gegen die Glastür einer Spielhalle trat. Als er den Täter darauf ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt ins Gesicht. Womit der 30-Jährige nicht gerechnet hatte: Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Polizeibeamten, der sich kurzerhand in den Dienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren