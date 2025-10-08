PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB27 - Rettungshubschrauber im Einsatz - Vollsperrung

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Gegen 14:10 Uhr kam es auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines PKW kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und prallte gegen die Schutzplanken. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall verletzt. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Aufgrund der Vollsperrung kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es wird empfohlen die Strecke weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

