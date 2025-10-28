PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Alkoholbedingt: Radfahrer stürzt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Fahrradfahrer mit einem Atemalkoholpegel von 2,74 Promille aus dem Verkehr gezogen. Aufgefallen war der Radler einer Polizeistreife in der Pariser Straße, dort war er von seinem Drahtesel gestürzt. Der 50-Jährige kam ohne Verletzungen davon, und auch sein Fahrrad blieb unversehrt. Seine Fahrt durfte der Mann nicht fortsetzen, stattdessen musste er bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

