Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Oktoberkerwe verlief friedlich

Kaiserslautern (ots)

Aus Sicht der Polizei verlief die Oktoberkerwe in Kaiserslautern friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Das Volksfest endete am Montagabend traditionell mit einem Feuerwerk.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion in der Gaustraße, die örtlich für das Kerwegelände zuständig ist, waren gemeinsam mit Kräften des Kommunalen Vollzugsdienstes und der US-Militärpolizei regelmäßig auf dem Messeplatz im Einsatz. Während der Kerwe nahmen die Ordnungshüter drei Strafanzeigen wegen Diebstahls und eine wegen Körperverletzung auf. Zudem ermitteln sie in vier Fällen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und fertigten eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Insgesamt kontrollierte die Polizei 173 Personen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem Jugendschutz. Unter Jugendlichen ist derzeit das Rauchen sogenannter "Vapes" weit verbreitet. Diese elektronischen Verdampfer müssen gesetzliche Vorgaben erfüllen; zudem ist das Rauchen nach dem Jugendschutzgesetz erst ab 18 Jahren erlaubt. In zahlreichen Fällen untersagten die Einsatzkräfte Minderjährigen das Rauchen und informierten deren Eltern oder Sorgeberechtigte. Mehrere illegale "Vapes" wurden sichergestellt. Nach den Erkenntnissen der Polizei werden solche Geräte von Händlern im Stadtgebiet unerlaubt "unter der Ladentheke" angeboten. Insgesamt registrierte die Polizei in diesem Zusammenhang 20 Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz und leitete Ermittlungsverfahren gegen die Verkäufer ein.

Der Leiter des Altstadtreviers, Steffen Kroll, zeigte sich mit der Bilanz zufrieden: "Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der registrierten Straftaten kaum verändert und bleibt auf einem niedrigen Niveau - ein Erfolg, der auch auf die gute Zusammenarbeit und Kooperation aller an der Oktoberkerwe Beteiligten zurückzuführen ist." |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

