Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spielende Kinder in den Gleisen - Bundespolizei warnt vor Lebensgefahr

Dortmund - Schwerte (ots)

Am 16. August ging bei der Leitstelle der Bundespolizei in Dortmund die Meldung ein, dass sich Kinder auf einer Bahnstrecke aufhalten sollen. Die eingesetzten Beamten fuhren umgehend zur Örtlichkeit und trafen dort drei Kinder im Gleisbereich an.

Gegen 19:40 Uhr alarmierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei in Dortmund. Sie teilten den Einsatzkräften mit, dass sie die Information über mehrere Kinder in den Gleisen im Bereich Schwerte-Geisecke haben.

Als die drei Kinder die Uniformierten erkannten, versuchten sie zu flüchten, doch die Beamten stellten sie nach kurzer Zeit in einem Wohngebiet.

Die Polizisten kontaktierten die Eltern der Jungen, die alle in Schwerte wohnen. Anschließend brachten sie die Kinder zur Mutter eines von ihnen, von wo aus die beiden anderen abgeholt wurden.

Die 11-, 12- und 13-Jährigen wurden von den Einsatzkräften noch einmal ausdrücklich vor den Gefahren eines Aufenthalts in den Gleisen gewarnt. Den Grund für das Betreten der Gleise nannten sie jedoch nicht.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Durch den entstehenden Luftsog können bei durchfahrenden Zügen unmittelbar an der Bahnsteigkante befindliche Gegenstände in Bewegung geraten. Übertreten Sie die auf dem Boden markierte Sicherheitslinie erst dann, wenn der Zug hält.

Präventionshinweise gibt es u.a.im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell