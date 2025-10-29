PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstag beschädigten unbekannte Täter im Stadtteil Gersweilerhof in der Erlenbacher Straße, Höhe Hausnummer 17 einen geparkten Seat. Der Eigentümer des Fahrzeuges stellte am Abend fest, dass seine Heckscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Pkw fehlt nach bisherigem Stand der Ermittlungen nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen 6:30 Uhr und 23 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. | kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

