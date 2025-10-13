PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251013.3 Glückstadt: Mehrere Hundert Rotkohlköpfe von Feld entwendet

Glückstadt (ots)

In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte in Glückstadt mehrere Hundert Rotkohlköpfe von einem Feld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Montag, dem 29. September, gegen 10:00 Uhr und Donnerstag, dem 9. Oktober, gegen 07:00 Uhr schnitten Täter auf einem etwa zwei Hektar großen, frei zugänglichen Feld an der Grillchaussee rund 300 Rotkohlköpfe ab und nahmen sie mit. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 600 Euro. Hinweise auf die Verantwortlichen liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Glückstadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise von Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grillchaussee gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04124 30110 oder per E-Mail an Glueckstadt.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

