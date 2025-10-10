Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251010.1 Lunden: Unbekannte Person bricht in Kindergarten ein

Lunden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brach eine bislang unbekannte Person in eine Kindertagesstätte in Lunden ein und entwendete etwas Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, verschaffte sich die Person auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Kindertagesstätte in der Nordbahnhofstraße, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Im Gebäude brach der Einbrecher mehrere Schränke auf, durchsuchte deren Inhalte und entkam anschließend unerkannt mit einer geringen Menge Kleingeld.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nordbahnhofstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell