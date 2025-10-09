Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251009.4 Itzehoe: Open Ship und Polizei Inside - Polizei lädt zum Gespräch am Wasser ein

Bild-Infos

Download

Itzehoe (ots)

Am kommenden Montag lädt die Polizeidirektion Itzehoe im Itzehoer Hafen zu einem besonderen Aktionstag ein. Gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei bietet sie interessierten Besuchern Einblicke in den Polizeiberuf und die Möglichkeit, bei einem Kaffee direkt mit Beamten ins Gespräch zu kommen.

Am Montag, 13. Oktober 2025, findet in der Hafenstraße direkt an der Stör zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr die Veranstaltung "Open Ship und Polizei Inside" statt. Erstmals seit längerer Zeit legt das Küstenboot "Helgoland" der Wasserschutzpolizei Büsum aufgrund einer passenden Gezeitenlage im Itzehoer Hafen an - eine seltene Gelegenheit, das Einsatzboot aus nächster Nähe zu erleben.

Die Polizeidirektion Itzehoe und die Wasserschutzpolizei möchten mit diesem Aktionstag vor allem potenzielle Berufseinsteiger ansprechen und über die vielfältigen Ein- und Aufstiegschancen bei der Landespolizei informieren. Zugleich ist jeder herzlich eingeladen, das Schiff zu besichtigen, sich über die Arbeit der Polizei zu informieren und mit den Beamten ins Gespräch zu kommen.

Besucher können die "Helgoland" besichtigen und sich von der Crew durch das Schiff führen lassen. Vor Ort präsentieren sich außerdem Schutz- und Kriminalpolizei mit einem Informationsstand. Polizisten berichten aus ihrem Berufsalltag und erzählen, wie sie ihren Weg in den Polizeidienst gefunden haben. Einstellungsberater stehen für Fragen rund um Bewerbung und Auswahlverfahren bereit.

Ergänzend bietet das Projekt "Coffee with a Cop" Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen in entspannter Atmosphäre. Interessierte können bei einer Tasse Kaffee Fragen stellen, Eindrücke gewinnen und den Polizeiberuf aus erster Hand kennenlernen. Ziel ist ein offener Austausch, der Hemmschwellen abbaut und den direkten Kontakt zwischen Polizei und Öffentlichkeit stärkt.

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, der Veranstaltung beizuwohnen und sich ein eigenes Bild vom Aktionstag zu machen. Medienvertreter werden gebeten, sich bei der Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe telefonisch unter der Telefonnummer 04821 602 2010 anzumelden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell