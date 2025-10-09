PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251009.3 Itzehoe: Alkoholisierte Autofahrerin leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Itzehoe (ots)

Am gestrigen Abend beobachteten aufmerksame Zeugen eine alkoholisierte Frau, die nach einem Fußballspiel in Itzehoe mit dem Auto losfuhr. Die Polizei stellte wenig später die 41-Jährige an ihrem Wohnort fest und ordnete eine Blutprobe an. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte sie die Einsatzkräfte und leistete erheblichen Widerstand.

Gegen 19 Uhr meldeten Zeugen eine Frau, die bei einem örtlichen Fußballspiel an einem Sportplatz in der Christian-Lohse-Straße aufgefallen war. Sie sei merklich betrunken gewesen und in diesem Zustand mit ihrem Auto losgefahren. Daraufhin verständigte eine Zeugin die Polizei.

Polizeibeamte des Itzehoer Reviers trafen die 41-jährige Deutsche wenige Minuten später zu Hause an und bemerkten sofort Alkoholgeruch. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie.

Als die Frau zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier gebracht werden sollte, versuchte sie, über eine Terrassentür zu flüchten. Die Einsatzkräfte konnten die 41-Jährige aufhalten und schließlich zur Dienststelle bringen. Auf dem Weg dorthin beleidigte sie die Polizisten mehrfach und trat einem 29-jährigen Beamten gegen das Bein.

Nach der Blutprobenentnahme sollte die Frau zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand, trat um sich und versuchte, einen der Beamten zu beißen. Die Einsatzkräfte konnten den Widerstand überwinden. Die Beschuldigte verblieb im Polizeigewahrsam. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des tätlichen Angriffs auf sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ein.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

