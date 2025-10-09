Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251009.5 Itzehoe: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach eine unbekannte Person in eine Bäckereifiliale in Itzehoe ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 18:05 Uhr und 03:10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale in der Emmy-Noether-Straße. Der Einbrecher entnahm aus dem Inneren Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de (kein Schreibfehler!) entgegen.

Björn Gustke

