Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251009.6 Heiligenstedtenerkamp: LKW-Fahrer beschädigt Anhänger und flüchtet - Zeugen gesucht

Heiligenstedtenerkamp (ots)

Am vergangenen Montagnachmittag, dem 06.10.2025, beschädigte ein LKW-Gespann in Heiligenstedtenerkamp beim Abbiegen einen parkenden Kfz-Anhänger. Der unbekannte Fahrer entfernte sich, ohne den Eigentümer zu informieren. Die Polizeistation Wellenkamp sucht nach Zeugen.

Der Eigentümer eines in der Blumenstraße geparkten Autoanhängers habe nach eigenen Angaben gegen 14:30 Uhr einen lauten Knall auf der Straße gehört. Als er dann aus dem Fenster geschaut habe, sei dort gerade ein mehrfarbig lackiertes LKW-Gespann gefahren. Dieses habe augenscheinlich beim Abbiegen in die Straße Achtern Kamp den Anhänger angefahren und verschoben. Anschließend sei der Fahrer zügig davon gefahren, ohne sich beim Eigentümer zu melden.

Am Anhänger entstanden längliche rote Lackanhaftungen sowie Kratzer und Dellen.

Zum Kennzeichen des LKW-Gespanns liegen keine Angaben vor. Auffällig seien die bunte Lackierung, Tiermotive und ein Schriftzug mit den Worten "on Tour" am Gespann.

Weitere Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Wellenkamp ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 04821 602 5400 oder per E-Mail an Wellenkamp.PSt@polizei.landsh.de.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell