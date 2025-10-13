PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251013.1 Itzehoe: Mit 2,8 Promille gegen Ampel - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Sonntag verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer in Heide einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Polizeibeamte trafen den Mann wenig später in der Innenstadt an.

Gegen 01:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Dithmarschen mit einem VW Transporter den Fritz-Thiedemann-Ring in Richtung Hamburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Fahrzeug in Schlangenlinien und kollidierte an der Kreuzung zur Waldschlößchenstraße mit einer Ampelanlage. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Aufgrund von Zeugenhinweisen kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heide den ukrainischen Staatsangehörigen wenig später in der Hamburger Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,80 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An der Ampel entstand Sachschaden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge von Alkoholkonsum sowie wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die den Unfall an der Kreuzung Waldschlößchenstraße / Fritz-Thiedemann-Ring beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heide unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 08:10

    POL-IZ: 251010.1 Lunden: Unbekannte Person bricht in Kindergarten ein

    Lunden (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brach eine bislang unbekannte Person in eine Kindertagesstätte in Lunden ein und entwendete etwas Bargeld. Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, verschaffte sich die Person auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu den ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:13

    POL-IZ: 251009.5 Itzehoe: Einbruch in Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

    Itzehoe (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach eine unbekannte Person in eine Bäckereifiliale in Itzehoe ein und entwendete Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 18:05 Uhr und 03:10 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren