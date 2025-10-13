Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251013.1 Itzehoe: Mit 2,8 Promille gegen Ampel - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Sonntag verursachte ein stark alkoholisierter Autofahrer in Heide einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Polizeibeamte trafen den Mann wenig später in der Innenstadt an.

Gegen 01:00 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Kreis Dithmarschen mit einem VW Transporter den Fritz-Thiedemann-Ring in Richtung Hamburger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Fahrzeug in Schlangenlinien und kollidierte an der Kreuzung zur Waldschlößchenstraße mit einer Ampelanlage. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort.

Aufgrund von Zeugenhinweisen kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Heide den ukrainischen Staatsangehörigen wenig später in der Hamburger Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,80 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. An der Ampel entstand Sachschaden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr infolge von Alkoholkonsum sowie wegen Verkehrsunfallflucht ein. Zeugen, die den Unfall an der Kreuzung Waldschlößchenstraße / Fritz-Thiedemann-Ring beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heide unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

